В Житомире в торжественном шествии по случаю Дня вышиванки приняли участие 500 человек (фото)

Также житомиряне одели в вышиванку размером 10 XL памятник основоположнику практической космонавтики Сергею Королеву.

Сегодня в Житомире в торжественном шествии по случаю Дня вышиванки приняли участие 500 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, мероприятие началось в 18.30 на Соборной площади.

Участники шествия в вышиванках прошли по главным улицам города - Большой Бердичевской и Михайловской. Охрану общественного порядка на мероприятии обеспечивали работники полиции.

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Также сегодня памятник основоположнику практической космонавтики Сергею Королеву, как и в прошлом году, одели в вышиванку размером 10 XL. У памятника житомиряне сделали совместное фото и развернули вышитый рушник длиной 10 метров.

Среди других праздничных мероприятий в Житомире также состоялась ярмарка национальной одежды.

Празднование Дня вышиванки в городе продолжается, и завершится поздно вечером праздничным действом на улице Михайловской.