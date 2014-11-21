Опубликованы неизвестные ранее материалы ГПУ времен Евромайдана (документ)

Избранный народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Мустафа Найем опубликовал у себя на странице в Facebook ранее неизвестные материалы Генеральной прокуратуры о Майдане, датированные серединой декабря – спустя две недели после разгона студентов.

«Эта аналитическая записка легла на стол бывшему Генпрокурору Виктору Пшонке спустя две недели после разгона студентов в ночь с 29 на 30 ноября. Здесь ведомство уже начинает понимать, что если виновные в разгоне не будут наказаны, баррикады и люди на улицах станут реальной угрозой стабильности во всей стране», - пишет Найем.

Читайте такжеВ Украине сегодня отмечают годовщину Майдана

В конце документа идет речь о необходимости использовать некую информации от "тройки". В самом документе не уточняется, кто такая тройка и что это за информация.

«По моим догадкам, речь идет о показаниях Сивковича, Попова и Коряка, которых правоохранительные органы официально обвиняли в разгоне студентов. Я могу ошибаться, но логика понятна: вместо признания вины надо продолжать играть мускулами и обещать наказать виновных», - написал Найем.