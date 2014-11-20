Две школы из Украины вошли в список самых инновационных в мире

Всего в список попали более 150 школ и 800 преподавателей со всего мира. Перечень был обнародован на Всемирном образовательном форуме Microsoft в Майами, США, пишет Украинская правда.

В рейтинг инновационных школ – Showcase Schools – вошли школы, которые активно используют мобильные и облачные технологии в учебном процессе. Такими в Украине стали Новопечерская школа в Киеве и Лицей информационных технологий при Днепропетровском национальном университете.

Улучшив технологическую оснащенность и используя новые технологии в учебном процессе школы сделали процесс обучения более персонализированным, создав условия для улучшения успеваемости своих учеников.

Во второй список вошли 9 украинских преподавателей. Здесь номинируются учителя, которые применяют прогрессивную педагогику и активно используют новейшие технологии в работе с учащимися.

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Звание эксперта говорит о достижениях преподавателя как в образовательной, так и в технологической сферах. Такие учителя помогают своим ученикам лучше подготовиться к профессиям будущего и могут служить примером для своих коллег в образовательном процессе.

В рамках программы педагоги получат бесплатные лицензии Office 365, а также возможность для своего профессионального развития: они смогут принять участие в розыгрыше поездки на Всемирный образовательный форум, который состоится в апреле 2015 года в Редмонде, США.

Рейтинги Microsoft Showcase Schools и Microsoft Innovative Expert Educators составляются ежегодно. Организаторы отмечают, что в этом году количество школ и преподавателей, которые в них вошли, увеличилось примерно втрое, а количество педагогов, которые активно используют технологии в образовательной сфере, возросло в несколько раз.