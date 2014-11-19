Украинцы в этом году получат на 40% больше разрешений на проживание в Польше, чем в прошлом году

Об этом корреспонденту УНИАН в Варшаве сказал директор Департамента легализации Польской администрации по вопросам иностранцев (UDSC) Томаш Цитринович.

"Сама ситуация в Украине незначительным образом повлияла на общую картину", - сказал он.

Цитринович назвал главной причиной роста количества заявок и выданных разрешений на долгосрочное пребывание в Польше изменение в мае этого года польского законодательства, которое делает более выгодным получение разрешений, чем виз.

По словам Цитриновича, новый закон об иностранцах дает возможность получения разрешений на пребывание в Польше даже до 3 лет, тогда как на основании виз можно находиться в стране от нескольких месяцев до года.

"Более выгодно будет получить долговременное разрешение и находиться здесь с экономической целью (как правило, для работы - УНИАН), чем ежегодно получать долгосрочные визы", - сказал он, отметив, что многие иностранцы заметили эту возможность.

По мнению представителя UDSC, зафиксированное в этом году резкое увеличение количества заявок будет кратковременным, а уже со следующего года их количество будет расти медленнее. "Думаю, что это количество будет увеличиваться, но медленно: в пределах 10-20%", - сказал он.

По данным UDSC, с начала этого года до 18 ноября граждане Украины получили около 16,5 тыс. разрешений на пребывание в Польше по сравнению с 11,8 тыс. за весь прошлый год.

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Цитринович отметил, что в целом в Польше постоянно могут находиться по меньшей мере 80 тыс. граждан Украины, половина из которых имеют разрешение на пребывание, а остальные - визы или разрешения в рамках малого приграничного движения. В целом, по его оценке, в 38-миллионной Польше постоянно проживает около 300 тыс. иностранцев, в том числе граждан других государств Европейского Союза.

По мнению Цитриновича, в ближайшие годы граждане Украины будут оставаться абсолютными лидерами среди всех иностранцев, проживающих в Польше.

Как сообщал УНИАН, по данным UDSC, по состоянию на начало 2014 года разрешение на пребывание в Польше на год и больше имели 38 тыс. граждан Украины среди около 120 тыс. всех иностранцев, которые имели такого типа документы.

Польша, которая традиционно выдает украинцам больше всего виз среди всех 26 государств Шенгенской зоны, в прошлом году выдала гражданам Украины более 720 тыс. виз или на 12% больше, чем в 2012 году.