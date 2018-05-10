В Севастополе после обысков задержали братьев осужденного в России крымчанина

Обыски прошли рано утром, в результате задержали братьев осужденного в России крымского татарина.

В Крыму после проведенных обысков подконтрольными Кремлю силовыми структурами РФ задержаны двое крымских татар.

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Об этом сообщает гражданское объединение «Крымская солидарность» на странице в социальной сети Facebook. Поступила предварительная, но достоверная информация о том, что возле Севастополя, в селе Байдары рано утром прошли обыски. По итогам обыска задержаны двое крымских татар-мусульман", - отметили правозащитники. В частности, задержаны Эрнест и Энвер Сейтосмановы. Они являются двоюродными братьями Нури Примова, отбывающего срок в РФ по сфабрикованному обвинению в участии в террористической организации.

Также сообщается, что по словам очевидца, из дома выводили и сажали в затонированный микроавтобус без номерных знаков двух молодых людей и женщину. После этого их увезли в неизвестном направлении. С его слов, во дворе в это время находились неизвестные люди, которые были одеты «по гражданке», вели себя крайне агрессивно, не давали возможности подойти близко к домовладению.

Со слов местных активистов, Эрнест Сейтосманов активно поддерживал семьи севастопольских политзаключенных (Руслан Зейтуллаев, Нури Примов, Ферат Сайфуллаев, Рустем Ваитов).

Также стало известно, что в 2015 году у Эрнеста Сейтосманова уже был обыск. Тогда четверо крымских татар (севастопольская группа по делу «Хизб ут-Тахрир») были арестованы зимой 2015 года в Севастополе. Фигуранты свою вину не признали и заявляли, что дело политически мотивировано, а их уголовное преследование связано с тем, что они являются крымскими татарами.

Как сообщал УНИАН, по информации члена Меджлиса крымскотатарского народа, главы правления Крымскотатарского ресурсного центра Эскендера Бариева, за первые три месяца 2018 года оккупанты в Крыму провели 39 арестов и 170 раз нарушили право на справедливый суд, в большинстве случаев по отношению к крымским татарам. В том числе, оккупантами было проведено 19 обысков, из которых 12 – в домах крымских татар.

В Министерстве иностранных дел Украины осуждают намерение Российской Федерации уничтожить всех несогласных с оккупацией Крыма.