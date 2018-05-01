Задержанного крымскотатарского бизнесмена Велиляева этапировали в СИЗО «Лефортово» - журналист

По информации Лилии Буджуровой, Ресуля Велиляева обвинили в сбыте продуктов питания, не отвечающих требованиям безопасности.

Крымскотатарского бизнесмена из Белогорска Ресуля Велиляева после обыска 26 апреля этапировали в СИЗО «Лефортово» в Москву.

Об этом в Facebook сообщила журналист Лилия Буджурова.

«Ресуля Велиляева силовики забрали с собой сразу после обыска в его доме, домах всей родни 26 апреля. И этой же ночью этапировали в Москву, в Лефортовскую тюрьму», - написала Буджурова.

Она отметила, что это «очень нестандартная даже для Крыма ситуация. У всех, к примеру, в памяти, как прокуратура обвиняла экс-вице-премьера Крыма Рустама Темиргалиева в краже 100 млн грн и больше 300 кг золота из крымского отделения «Ощадбанка», но его не только не взяли под арест, но и позволили возглавить Представительство Татарстана в Казахстане.

Или другой, не столь жизнеутверждающий, пример с другим вице-премьером Крыма Олегом Казуриным. Его обвиняемого в получении взятки в 27 млн руб., держат под арестом и судят в Симферополе».

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По данным журналиста, Велиляев известен на полуострове как солидный бизнесмен и меценат, построивший, среди прочих добрых дел, для Белогорска одну из самых красивейших на полуострове Соборную мечеть.

«Как основатель Фонда Бекира-Чобан-заде, который поддерживает исследования в исторической, литературной и языковедческой областях. Да, и еще: в политику он никогда не лез – ни до, ни после», - добавила Буджурова.

По информации Буджуровой, Велиляева обвинили в сбыте продуктов питания, не отвечающих требованиям безопасности.

«За найденные (якобы) в принадлежащим ему магазине просроченные продукты. И такого рода злодеяния, которых (если они, действительно, имели место?) в каждом супермаркете и каждом полуподвальном гастрономе хоть пруд пруди, в компетенции только московского суда!», - написала она.

По информации Буджуровой, «суд» определил Велиляеву меру пресечения – арест на 2 месяца, отбывать которые он будет в «Лефортово», по статье 238 ч.2 УК РФ. (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности – УНИАН).

Как сообщал УНИАН, 26 апреля председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров в Facebook написал, что во временно оккупированном Крыму сотрудники ФСБ России проводят очередные обыски в домах крымских татар.

В Белогорске «русские оккупанты вторглись с обысками в дома крымскотатарских предпринимателей, меценатов, активистов крымскотатарского национального движения Али Бариева, Асана Бариева, Ремзи Велиляева, Ресуля Велиляева, Экрема Велиляева, Зеры Велиляевой, а также их взрослых детей, проживающих отдельно», - отметил он.

Чубаров добавил, что одновременно обыски проводились в других регионах Крыма в помещениях производственных баз и десятков фирменных магазинов ведущей крымской фирмы по дистрибуции продуктов питания в Крыму «КрымОпт», принадлежащей братьям Велиляевым.