"Время пошло на часы": узник оккупантов Абдуллаев находится в критическом состоянии

В Министерстве иностранных дел требуют допустить к Узеиру Абдуллаеву украинских врачей.

Фигурант так называемого «дела Хизб ут-Тахрир» Узеир Абдуллаев находится в критическом состоянии в симферопольском СИЗО.

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Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

«В СИЗО Симферополя в критическом состоянии находится незаконно задержанный Узеир Абдуллаев. Время пошло на часы. Требуем допустить украинских врачей», - написала она.

Как сообщал УНИАН, 12 октября 2016 года российские силовики в аннексированном Крыму после обысков задержали и арестовали активистов крымскотатарского сообщества: Узеира Абдуллаева, Теймура Абдуллаева, Айдера Салединова, Эмиля Джемадинова и Рустема Исмаилова. Их обвинили в участии в запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир».