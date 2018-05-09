Скандальный концерт на "Интере": "Нацкорпус" собирается в гости к Левочкину

"Нацкорпус" собирается поехать к совладельцу телеканала "Интер" Сергею Левочкину.

Представители Нацкорпуса планируют в четверг "наведаться в гости" к совладельцу телеканала "Интер", заместителю председателя фракции "Оппозиционный блок" Сергею Левочкину.

Об этом заявил пресс-секретарь Национального корпуса Александр Алферов у здания телеканала в среду вечером после показа в эфире скандального концерта ко Дню Победы, передает УП.

"Мы не воюем с пустыми стенами. Мы не воюем с теми, кто пришел сюда, в том числе, поддерживать правопорядок... Мы бьем по заказчикам этого цирка", - сказал он.

"Завтра мы призываем ко всеобщей мобилизации, чтобы сделать точечный удар по заказчику этой оперетты, олигарху Сергею Левочкину", - добавил Алферов.

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Представитель Нацкорпуса призвал собираться в четверг в 13 часов у станции метро Выдубичи и ехать к дому Левочкина.

"Мы призываем вас всех завтра прийти и наведаться в гости к главному заказчику этой провокации", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, утром представители "Нацкорпуса" и "Национальных дружин" начали пикетировать здание телеканала "Интер" на ул. Дмитриевской в Киеве.

По состоянию на 19.30 возле здания находились около 100 пикетчиков.

Ранее в сети появилось видео эпизода "праздничного концерта по случаю Дня победы" на канале "Интер", в котором один из ведущих Андрей Доманский произносит речь в стиле российской пропаганды. "Сегодня мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили во время факельного шествия в нашей столице, где каждый метр пропитан кровью наших соотечественников", - сказал ведущий в сопровождении аплодисментов за кадром.

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания отреагировал на скандальный отрывок из концерта канала "Интер" к 9 мая, призвав не раскалывать общество.