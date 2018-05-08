Евровидение: украинец Alekseev, выступающий за Беларусь, верит в магию чисел

Alekseev выступит в первом полуфинале Евровидения-2018.

Украинский певец Alekseev, который в этом году будет представлять Беларусь на Евровидение, считает, что 8 – число волшебства, и во всем видит магические знаки.

Читайте такжеЕвровидение-2018: как будет проходить голосование в этом году

"Совпадения неслучайны. 8 - мой знак бесконечности. Верю в магию чисел. 8 мая я выступлю на "Евровидении" под номером 8. В моей фамилии Алексеев и в названии города Лиссабон - по 8 букв, а мой день рождения - 18 мая. Песню Forever можно трактовать, как знак бесконечности - перевернутую восьмерку. Что-то в этом есть, как думаете?", - рассказал певец.

Как известно, Никита Алексеев (Alekseev), который часто выступает в России, сперва подал заявку на участие в Евровидении-2018 от Украины, но вскоре отозвал ее по собственной инициативе. В начале января стало известно, что певец собрался на песенный конкурс от Беларуси.