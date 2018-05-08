Вятрович: «георгиевские ленты» не имеют ничего общего с почитанием жертв Второй мировой

Глава Института нацпамяти опасается провокаций с запрещенной символикой на мероприятиях 9 мая.

Политические спекулянты будут пытаться использовать запрещенную символику на мероприятиях 9 мая для создания провокаций.

Такое заявление в эфире канала «Прямой» сделал директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

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“Завтра возможны различного рода провокации. Надеюсь на активные действия украинских правоохранительных органов, которые не позволят использовать запрещенную символику.

Напомню, это и так называемая “георгиевская лента” и коммунистические символы. Убежден, что попытки использовать эти символы — это политические провокации, которые не имеют ничего общего с чествованием погибших или уважением в живых ветеранов войны», - отметил он.

«Давайте сделаем так, чтобы завтра не было стыдно, в частности тем живым участникам этой войны. Давайте не позволим разного рода политическим спекулянтам превратить 9 мая в политическое шоу”, - подытожил Вятрович.

Как сообщал УНИАН, сотрудники Службы безопасности Украины провели следственные действия у руководителей коммунистической партии, изъяв агитационные материалы с запрещенной символикой тоталитарного советского режима.

Агитационные материалы по заказу российских кураторов планировалось публично распространять 9 мая. Это должно было дестабилизировать общественно-политическую обстановку в стране и спровоцировать силовые столкновения между активистами.