В ГСЧС назвали одну из возможных причин массового отравления школьников в Черкассах

14:19, 08 мая 2018
Общество
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В коллектор возле школы могли попасть какие-то химикаты / фото klasnashkola.eu

По одной из версий, причиной массового отравления детей в Черкассах могли стать испарения из канализационного коллектора, который находится недалеко от школы.

Об этом сообщает газета «Сегодня» со ссылкой на помощника начальника областного управления ГСЧС Константина Проценко.

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"После проливных дождей, которые прошли в Черкассах в воскресенье, 6 мая, в коллектор могли попасть какие-то химикаты. О том, что в районе вокруг школы, в близлежащих дворах ощущался зловонный запах, жители сообщали еще вчера. Но попадание химикатов в коллектор после ливней – это лишь одна из версий случившегося", – сказал Проценко.

Как сообщал УНИАН, в Черкассах в общеобразовательной школе №8 во время линейки ученики стали массово терять сознание. Госпитализировали 51 ученика и 1 учителя, из них: 11 детей находится в реанимации в состоянии средней тяжести, остальные в удовлетворительном и легком состоянии. Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

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Новость в сюжете: Массовое отравление школьников в Черкассах
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