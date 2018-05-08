В Черкассах полиция начала расследование массового отравления детей в школе

Открыто уголовное производство по статье о нарушении санитарных норм.

В Черкассах полиция начала расследование по факту массового отравления детей в одной из школ города.

Как сообщает сектор коммуникации Главного управления Нацполиции в Черкасской области, уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

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По данным полиции, по состоянию на 11:00 к врачам за помощью обратилось 22 ребенка.

«Сегодня утром в полицию города Черкассы поступило сообщение о том, что в одной из школ города около 20-ти детей потеряли сознание. Детьми занимаются медицинские работники», - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, спасатели и другие службы. Причины ухудшения состояния у детей устанавливаются.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на информацию начальника департамента образования и гуманитарной политики горсовета Черкасс Сергея Воронова, в общеобразовательной школе № 8 во время линейки 17 детей потеряли сознание.

«Одного ребенка каретой скорой медицинской помощи доставили в больницу. Сейчас он находится в реанимации», - рассказал он и добавил, что причины ЧП сейчас устанавливаются.

В горсовете также отметили, что отравление не может быть вызвано едой из школьной столовой.

"Также нет оснований жаловаться на потребление каких-либо школьных блюд. Поскольку дети только пришли из дома, и ничего не ели в школьной столовой", - отметил Воронов.

Ранее в ГСЧС сообщили, что госпитализированы 42 ребенка.