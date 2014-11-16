В Украине закрываются журналы Esquire, National Geographic и Men's Health

Решение о закрытии украинской группы изданий вызвано сложным состоянием рынка печатной прессы в Украине и финансовыми проблемами в главной компании - финской Sanoma, сообщает "Новое время".

Официальное объявление о закрытии будет в понедельник, 17 ноября. Долгое время Sanoma безуспешно пыталась продать свой журнальный бизнес в Украине и России заинтересованным покупателям из США.

Весной этого года появились первые сообщения о проблемах издательства. Sanoma Ukraine решало прекратить выпуск двух печатных изданий - Sensa и Сasaviva. Основная причина закрытия изданий - сложная экономическая ситуация в стране и сильное падение рынка печатной прессы.