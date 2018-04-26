Группа «1+1 медиа» получила рекордные 43 награды премии «Телетриумф» (видео)

25 апреля состоялась церемония награждения главной телевизионной премии страны – «Телетриумф». В этом году 1+1 медиа получила сразу 43 награды, что второй год подряд стало абсолютным рекордом среди других медиахолдингов.

Ведущая «ТСН.Тиждень» Алла Мазур получила свою восьмую статуэтку «Телетриумф», одержав первенство в номинации «Ведущий/ведущая информационно-аналитической программы».

Первый в Украине «Музей новостей», приуроченный к 20-летию ТСН одержал победу в номинации «Промокaмпания 360». В частности, победителем в номинации «Национальная информационная/новостная программа» стал «ТСН», а в номинации «Информационно-аналитическая программа» - «ТСН.Тиждень».

Лучшей развлекательной детской программой стал проект канала ПЛЮСПЛЮС «Світ чекає на відкриття», а развлекательной lifestyle-программой - «ЛавЛавCar» канала ТЕТ.

Свою первую награду получили Руслан Сеничкин, ведущий «Cніданок з 1+1», Игорь Цыганик, ведущий «Профутбол» на 2+2 и Александр Дубинский, ведущий программы «Гроші».

Также в очередной раз «Телетриумф» были вручены ведущим канала 1+1 Натальи Мосейчук, Юрию Горбунову.

Проекты студии «Квартал 95», выходящие в эфире канала «1+1», были признаны лучшими в 6 номинациях. Кроме того, свой первый «Телетриумф» получила Катерина Осадчая, ведущая программы «Светская жизнь» в номинации «Интервьюер».

Полный список наград 1 + 1 медиа на премии «Телетрумф 2018»: