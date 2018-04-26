Группа «1+1 медиа» получила рекордные 43 награды премии «Телетриумф» (видео)
Ведущая «ТСН.Тиждень» Алла Мазур получила свою восьмую статуэтку «Телетриумф», одержав первенство в номинации «Ведущий/ведущая информационно-аналитической программы».
Первый в Украине «Музей новостей», приуроченный к 20-летию ТСН одержал победу в номинации «Промокaмпания 360». В частности, победителем в номинации «Национальная информационная/новостная программа» стал «ТСН», а в номинации «Информационно-аналитическая программа» - «ТСН.Тиждень».
Лучшей развлекательной детской программой стал проект канала ПЛЮСПЛЮС «Світ чекає на відкриття», а развлекательной lifestyle-программой - «ЛавЛавCar» канала ТЕТ.
Свою первую награду получили Руслан Сеничкин, ведущий «Cніданок з 1+1», Игорь Цыганик, ведущий «Профутбол» на 2+2 и Александр Дубинский, ведущий программы «Гроші».
Также в очередной раз «Телетриумф» были вручены ведущим канала 1+1 Натальи Мосейчук, Юрию Горбунову.
Проекты студии «Квартал 95», выходящие в эфире канала «1+1», были признаны лучшими в 6 номинациях. Кроме того, свой первый «Телетриумф» получила Катерина Осадчая, ведущая программы «Светская жизнь» в номинации «Интервьюер».
Полный список наград 1 + 1 медиа на премии «Телетрумф 2018»:
- Ранкова/денна інформаційно-розважальна програма: «Сніданок з 1+1».
- Ведучий/ведуча ранкової /денної інформаційно-розважальної програми: Руслан Сенічкін, «Сніданок з 1+1»
- Тематична розважальна програма формату lifestyle: «ЛавЛавCar», канал ТЕТ
- Музична програма/концерт/церемонія: Телеверсія Live Show MONATIK "Vitamin D" каналу 1+1
- Режисер-постановник розважальної програми-шоу, гумористичної програми, музичної програми, концерту, церемонії: Андрій Музика, «Танці з зірками»
- Розважальна програма для дітей та підлітків: «Світ чекає на відкриття», канал «ПЛЮСЛЮС»
- Режисер-постановник ранкової/денної програми: Дар’я Качковська, «Сніданок з 1+1»
- Музичне оформлення, саунддизайн фільму, серіалу, програми: «Слуга народу. Від любові до імпічменту», студія «Квартал 95»
- Художник-постановник шоу, концерту, церемонії: Володимир Кошовий, «Голос країни»
- Спортивна програма/шоу: «ПроФутбол»
- Ведучий/ведуча спортивної програми: Ігор Циганик, «Профутбол»
- Промокампанія 360 (ефір та інші медіа): «Музей новин», присвячений до 20-річчя ТСН
- Дизайн програми: «Діти перемоги»
- Інновації у виробництві відеоконтенту 360, VR, AR тощо: «Моя країна. Прекрасна і незалежна»
- Дизайн студії ТВ-програми/шоу: «Вечірній Київ», студія «Квартал 95»
- Режисер промо-ролика/ID каналу/програми тощо: Олексій Ігнатьєв, «1+1. Святкуймо разом»
- Національна інформаційна/новинна програма: «ТСН»
- Інформаційно-аналітична програма: «ТСН. Тиждень»
- Програма журналістських розслідувань: «Гроші»
- Ведучий/ведуча інформаційної програми (національний ефір): Наталія Мосейчук, ТСН
- Ведучий/ведуча інформаційно-аналітичної програми: Алла Мазур, «ТСН. Тиждень», канал «1+1»
- Ведучий/ведуча програми журналістських розслідувань: Олександр Дубінський, «Гроші»
- Документальний фільм/серіал/проект: «Україна повернення своєї історії 2».
- Продюсер/продюсерська група документального фільму, серіалу, проекту: Акім Галімов, «Україна. Повернення своєї історії 2»
- Репортаж (національний ефір): «Репортаж Висота», ТСН
- Репортер (національний ефір): Олександр Загородний, репортаж «Бій у про зоні», ТСН
- Інтерв’юер: Катерина Осадча, «Світське життя з Катериною Осадчою»
- Акторка телевізійного фільму/серіалу: Олена Кравець, «Слуга народу. Від любові до імпічменту», студія «Квартал 95».
- Режисер документального фільму/серіалу/проекту: Сергій Сотніченко, «Діти перемоги»
- Сценарист/сценарна група телевізійного фільму/серіалу: «Слуга народу. Від любові до імпічменту»
- Оператор телефільму/міні-серіалу (до 4 серій): Ігор Іванов, «Століття Якова»
- Оператор документального фільму/серіалу/проекту: Віталій Панасюк, «Діти перемоги»
- Художник-постановник фільму/серіалу: Сергій Бржестовський, «Століття Якова»
- Художник з костюмів/стиліст: Ольга Слонь, «Танці з зірками»
- Телевізійний фільм/міні-серіал (до 4 серій): «Століття Якова»
- Телевізійний серіал (17 серій і більше): «Слуга народу. Від любові до імпічменту»
- Докудрама, скриптед-реаліті: «Діти перемоги»
- Український формат – серіал: «Слуга народу. Від любові до імпічменту», студія «Квартал 95»
- Ведуча/ведучий розважального форматного шоу: Юрій Горбунов, «Танці з зірками»
- Продюсер/продюсерська група телевізійного фільму, серіалу, докудрами, скриптед-реаліті: Володимир Зеленський, Борис Шефір, Андрій Яковлев, Сергій Шефір, Олексій Кірющенко, «Слуга народу. Від любові до імпічменту»
- Продюсер/продюсерська група телепрограми: Олександр Ткаченко, Ольга Слісаренко, Вікторія Лєзіна, Володимир Завадюк, Марина Грицуляк, «Танці з зірками»
- Розважальне форматне шоу: «Танці з зірками»
- Краща гумористична програма/шоу: «Вечірній квартал»