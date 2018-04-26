За 5 лет почти на 25% уменьшилось число оправдывающих взятки украинцев – опрос

Также, согласно данным исследования, несколько уменьшилось и количество тех, кто лично давал взятки - с 27% в 2013 году до 22% в 2018 году.

За последние пять лет с 37% до 13% уменьшилось количество украинцев, считающих взятку оправданным явлением.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической группой "Рейтинг", представленные сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Как отмечается в пресс-релизе с результатами опроса, за последние 5 лет количество тех, кто считает, что уровень коррупции растет, увеличилось с 49% до 61%.

"Вместе с тем, доля тех, кто считает взятку оправданной, если необходимо решить вопросы, имеющие личную значимость, уменьшилась с 37% до 13%", - указывается в пресс-релизе.

Читайте такжеБольше всех День Независимости в Украине уважает молодежь - опрос

Также, согласно данным исследования, несколько уменьшилось и количество тех, кто давал взятки (с 27% в 2013 году до 22% в 2018 году).

Отмечается, что больше всего тех, кто давал взятки, среди респондентов в возрасте от 30 до 50 лет и более состоятельных и образованных.

Кроме того, исследование показало, что среди украинцев постепенно меняется отношение к коррупции как к явлению в целом.

"Постепенно увеличивается количество тех, кто считает, что коррупция - это болезнь, которая мешает развиваться украинскому обществу (55%), и уменьшается доля тех, кто убежден, что это механизм, без которого не может существовать наше общество (39%)", - отмечается в пресс-релизе.

При этом больше всего сторонников последнего тезиса наблюдается среди молодых (до 40 лет), образованных и обеспеченных респондентов.

Вместе с тем абсолютное большинство респондентов (не менее 75%) убеждены, что наказание за коррупцию чиновников центральных органов власти, правоохранителей, налоговиков, таможенников, местных властей должно быть очень строгим (заключения, конфискация имущества). При этом, чем выше уровень власти, тем строже должно быть наказание.

Кроме того, от 11 до 18% опрошенных считают, что ответственность за взяточничество должна ограничиваться взысканием штрафов или увольнением с работы, и только 1-2% респондентов поддерживают легкие наказания (предупреждение, выговор).

Зато, как показал опрос, в отношении учителей и медиков позиция граждан гораздо лояльнее: за строгое наказание этих категорий выступают 44% респондентов, умеренное - 32%, а 15% опрошенных вообще высказались против привлечения педагогов и врачей к любой уголовной ответственности за взяточничество.

Социологическая группа «Рейтинг» проводила опрос 10-22 апреля. Всего было опрошено 6 тысяч респондентов старше 18 лет. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Опрос проводился методом личного формализованного интервью (face-to-face). Погрешность репрезентативности исследования - не более 1,5%.