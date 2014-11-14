Украинцам обещают компенсировать разрушенное жилье в зоне АТО

Как сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион), об этом заявил глава министерства - вице-премьер-министр Владимир Гройсман в ходе обсуждения с представителями ООН путей решения проблем внутренне перемещенных лиц в Украине.

«Правительство работает над компенсацией гражданам потерь за разрушенное жилье, а также над усовершенствованием работы с временно перемещенными лицами на местах их проживания», - цитирует Гройсмана пресс-служба Минрегиона.

В свою очередь глава отдела по чрезвычайным ситуациям, безопасности и поставкам управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Терри Морель заверила, что ООН готова помогать Украине, при этом отметив важность предоставления именно денежной помощи.

Читайте такжеСтоличные власти создали комиссию по оказанию помощи киевлянам-участникам АТО«Мы хотим сконцентрироваться на предоставлении именно денежной помощи как наиболее эффективной на сегодня. Взвесив результаты работы наших специалистов, работающих на местах, мы сможем сделать оценку и готовы будем предоставить необходимую помощь как можно быстрее », - сказала Морель.

В свою очередь, постоянный координатор системы ООН Нил Уокер сообщил, что ООН работает над стратегическим планом реагирования для Украины, который будет готов в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, ранее вице-премьер-министр Украины – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Владимир Гройсман в интервью УНИАН сообщил о намерении правительства рассмотреть вопрос компенсации за полное или частичное разрушение жилья в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины.

При этом вице-премьер не стал называть возможную сумму компенсации, сославшись на то, что данная инициатива еще находится в процессе рассмотрения профильными министерствами. Позднее стало известно, что Минрегион предлагает компенсировать гражданам от 10 до 150 тыс. грн в зависимости от степени повреждения жилого объекта.