Гройсман анонсировал выход проекта коалиционного соглашения на "финишную прямую"

Участники переговоров о создании парламентской коалиции будут готовы вынести проект коалиционного соглашения на общественное обсуждение в ближайшее время.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам вице-премьер-министр, кандидат в народные депутаты от партии «Блок Петра Порошенко» Владимир Гройсман.

Читайте такжеГройсман говорит, что участники коалициады должности еще не делили

«Фактически мы имеем сегодня такое состояние документа, которое в ближайшее время будет презентовано для еще одного публичного обсуждения, консультаций с общественностью, для выхода на финишную прямую», - сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, 26 октября в Украине состоялись внеочередные парламентские выборы. По данным ЦИК, в Верховную Раду прошли 6 партий, лидирует партия «Народный фронт» -22,14% голосов. Пять прошедших в парламент партий ведут консультации о формировании коалиции. Коалиционное соглашение, по словам главы партии «Блок Петра Порошенко» Юрия Луценко, может быть парафировано до конца текущей недели (10-16 ноября).