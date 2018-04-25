В Чернигове попрощались с погибшим в АТО пулеметчиком, считавшимся пропавшим без вести с 2015 года

Церемония прощания с бойцом прошла в Екатерининской церкви Чернигова. Сегодня в Чернигове объявлен День траура.

В Чернигове сегодня похоронили погибшего в АТО пулеметчика 13-го отдельного мотопехотного батальона Андрея Лебедева, который с 2015 года считался без вести пропавшим.

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Как передает корреспондент УНИАН, церемония прощания с бойцом прошла в Екатерининской церкви Чернигова.

Проститься с погибшим пришли представители власти и общественности, родные, боевые побратимы.

По информации пресс-службы Черниговской ОГА Андрей Лебедев родился 6 июня 1980 года в городе Ярославле в России, в дальнейшем семья переехала в Украину. Окончил Черниговскую школу № 32, затем профессионально-техническое заведение № 1 города Чернигова. Срочную военную службу проходил в составе части Национальной гвардии Украины в городе Симферополе (АР Крым), по военной специальности - пулеметчик.

После службы в армии работал экспедитором. В апреле 2014 года был мобилизован в ряды Вооруженных сил Украины. Рядовой, пулеметчик 1-й мотопехотной роты 2-го мотопехотного взвода 13-го мотопехотного батальона. С мая того же года воевал в зоне АТО.

Погиб 29 января 2015 во время отражения танковой атаки врага на блокпосту 1301 (позиция «Волк») в районе города Углегорск Артемовского района Донецкой области. Тогда вместе с Лебедевым погибли еще трое черниговцев. Их тела боевики отдали родным. А Лебедев долгое время считался пропавшим без вести. Позже его похоронили как временно неустановленного защитника Украины. Лишь недавно погибшего идентифицировали по экспертизе ДНК. У бойца остались мать.

Сегодня в Чернигове для почтения памяти Лебедева и памяти военнослужащих - участников антитеррористической операции, погибших, защищая независимость Украины, объявлен День траура.

Соответствующее распоряжение подписал Черниговский городской голова Владислав Атрошенко.