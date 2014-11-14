Херсонщина готова продавать аннексированному Крыму воду по 1 евро за кубометр

Об этом заявил глава облгосадминистрации Андрей Путилов, которого цитирует "Сегодня".

По его словам, ежегодно область поставляет в Крым около 1 миллиарда кубометров технической воды.

"Соответственно Украина, а значит и Херсонщина, могли бы получать значительные суммы денег в свои бюджеты. Этот вопрос я обсуждал с академиком, директором Института гидротехники и мелиорации Национальной академии аграрных наук Украины Михаилом Ромащенко. Он разложил мне по полочкам из чего формируется стоимость кубометра технической воды, которая подается на Крым по Северо-Крымскому каналу. По предварительным расчетам, кубометр должен стоить не менее 13 гривен, такова себестоимость", – заявил Путилов.

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Он напомнил, что сегодня нет каких-либо договорных отношений между Украиной и Крымом по поводу поставки воды посредством Северо-Крымского канала.