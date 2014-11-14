В Донецке в результате обстрелов разрушен ряд жилых домов

Об этом сообщает официальный сайт городского совета.

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"В Донецке ночь прошла неспокойно, особенно для жителей Петровского района. По информации МЧС, с 00:01 14 ноября в результате попадания снарядов и дальнейших возгораний повреждены кровля и перекрытия в жилых домах на улице Федьковича, 37, Маркина, 15, полностью уничтожен гараж на улице Радионова возле дома 9а. Кроме того, разрушены дома на улице Карамзина, 29 и улице Радионова, 15", - говорится в сообщении.

По данным мэрии, с утра ситуация в городе остается напряженной. "По сообщениям жителей, отдаленные залпы из тяжелых орудий слышны во многих районах города", - говорится в сообщении.