В Полтаву приедет король Швеции Карл Густав XVI с супругой

В октябре 2008 года Полтаву планирует посетить король Швеции Карл Густав XVI с супругой Сильвией.

Об этом УНИАН сообщил представитель Полтавской облгосадминистрации.

По его словам, визит планируется в рамках подготовки к проведению мероприятий, посвященных 300-летию Полтавской битвы.

«Король с супругой посетят музей Полтавской битвы, ознакомятся с программой празднования юбилея, увидят макет памятника королю Карлу XII. Ожидается, что они привезут подарки в музей Швеции, который планируется построить на поле Полтавской битвы», - сказал представитель Полтавской ОГА.

Напомним, 300-летие Полтавской битвы будет праздноваться в 2009 году.

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