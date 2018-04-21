Появились новые подробности смертельного ДТП в Кривом Роге: водитель Mazda признал, что ехал на мигающий желтый (видео)

Общение происходило в считанных минутах после страшной аварии.

Выяснились новые подробности ДТП в Кривом Роге, которое поразило всю страну. К журналистам попали уникальные кадры первого допроса водителя Mazda Александра Волкова.

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На снятых кадрах полицейские разговаривают с мужчиной, который признает, что ехал на мигающий желтый сигнал светофора. Камера поворачивается – и через несколько метров можно увидеть разбитую маршрутку. Также на видео есть точное время, когда шел допрос – это буквально пять минут после катастрофы. "Я ехал отсюда, посмотрел, желтый свет мигает, но я ее не видел", - говорит на видео человек, передает ТСН.

Самого водителя суд накануне решил арестовать на два месяца, но Волкова до сих пор не перевезли в следственный изолятор, поскольку на это не дали согласия врачи, ссылаясь на состояние здоровья онкобольного водителя.Его под конвоем держат в больнице.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля Волков за рулем Mazda с второстепенной дороги вылетел на главную, по которой как раз ехала маршрутка. От удара микроавтобус раскрутило и бросило на другой автобус. В результате аварии погиблидевять человек, еще 14 оказались в больнице. Трое пострадавших до сих пор в реанимации, состояние еще 11 оценивается как тяжелое.