Ехал на красный: в Киеве водителя маршрутки уволили после публикации видео в Facebook

Водитель 445 маршрута вез пассажиров и проехал на красный свет.

В Киеве уволили водителя маршрутки, который вез пассажиров на красный свет, после публикации видео в одном из пабликов в Facebook.

Об этом в Facebook сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Симонов.

"Водитель 445 маршрута, который вез пассажиров и проехал на красный свет, уволен", - сообщил он.

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Как сообщили "Украинской правде" в пресс-службе Симонова, водителя уволили после публикации записи нарушения ПДД с видеорегистратора в одном из пабликов в Facebook.

"Было опубликовано видео. Водитель записал на видеорегистратор нарушение, выложил его в соцсеть. После этого Департамент обратился к перевозчику, чтобы провели проверку. Факт нарушения подтвердился. Водителя уволили", - сообщили в пресс-службе.

В Департаменте также отметили, что усилят контроль за перевозчиками, чтобы они не рисковали здоровьем и жизнью людей.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве маршрутка с пассажирами вылетела на встречку и столкнулась с грузовиком.