Создание в Украине единой независимой церкви сегодня станет одной из тем дня в ВР (видео)

02:41, 19 апреля 2018
Общество
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Порошенко встретился с руководителями православных церквей / скриншот видео ТСН

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Как говорится в сюжете ТСН, создание в Украине единой независимой православной церкви уже сегодня станет одной из тем дня в Верховной Раде. Там будут голосовать за обращение к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой признать независимость украинской церкви. Идею поддерживают Патриарх Филарет от имени церкви Киевского патриархата и Митрополит Макарий - от автокефалии. И они уже подписали обращение к Варфоломею.

Двери открыты и для церкви Московского патриархата. Пока что известно о том, что Порошенко встречался с ее руководителем Онуфрием и рассказал о своих договоренностях с Варфоломеем в Стамбуле.

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Теги: #Рада#церковь