Опасные деликатесы: журналисты узнали, как в Украину нелегально завозят китайскую черную икру

Нередко то, что выдают на рынках и в ресторанах за уникальную каспийскую икру, на самом деле – дешевая подделка.

В Украину сотнями килограммов завозят контрабандную черную икру из Китая, выдавая ее за уникальную каспийскую черную икру. Нелегальная и опасная продукция пользуется значительным спросом на украинских рынках и в ресторанах.

Об этом говорится в сюжете программы «Гроші». Отмечается, что черную икру добывают из белуги, осетров и стерляди. В Украине и почти всем мире они в красной книге. Впрочем это не проблема. В некоторых ресторанах легко оформляют спецзаказ - были бы деньги.

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По закону, продавать икру в Украине можно только с частных ферм, которые сами выращивают редкую рыбу. В последнее время такие фермы появляются также и в нашей стране, и завозить из-за границы уже ничего не нужно.

Журналисты побывали на одной из таких ферм под Киевом. Ее владелец Антон Яременко рассказал, что цена отечественной черной икры стартует со 100 долларов за 50 граммов. Она такая дорогая, потому что рыба дает икру очень поздно, в возрасте в среднем 10 лет.

По словам предпринимателя, нередко то, что на рынках и в ресторанах выдают за уникальную каспийскую икру, на самом деле – китайская подделка.

«Уже несколько лет икра, которая заезжает из России, и представляется и рекламируется как каспийская – это не каспийская. Это икра с многочисленных китайских ферм, которая стоит копейки. Китайцы готовы продавать ее ниже себестоимости, чтобы завалить рынок», - указал он.

Китайскую икру завозят в Украину контрабандным методом и уже здесь фасуют в соответствующую тару. Столичные рынки легко продают запрещенный товар.

Журналисты отмечают, что такая продукция не имеет никаких документов и очень опасна, поскольку ее состав – химический сюрприз. Так, дельцы могут добавлять в нее смертельно опасный для человека уротропин. В случае отравления возможности подать в суд на производителя нет.

Одна из продавщиц на Бессарабском рынке рассказала журналистам, что представители власти часто покупают у нее черную каспийскую икру. Когда ей намекнули, что готовы заплатить больше, она сразу предложила другую, более дорогую икру из отдельных запасов.

Отмечается, что в Украину продолжают везти и химически опасную китайскую, и настоящую каспийскую черную икру. В обоих случаях прибыль в разы превышает затраты на производство и браконьерские штрафы. Поэтому черный рынок черной икры в Украине растет, несмотря на запреты.

Ранее журналисты узнали о самых дорогих блюдах в элитных ресторанах Киева. Так, в столичных заведениях возникла новая мода и тренд сезона - камчатский краб, порция за который может достигать пятидесяти тысяч гривень.