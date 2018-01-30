Королевский краб и черная икра: журналисты узнали самые дорогие блюда в элитных ресторанах Киева (видео)

Цена за целого краба в киевских ресторанах может достигать 50 тысяч гривень.

В столичных заведениях новая мода и тренд сезона - камчатский краб, порция за который может достигать пятидесяти тысяч гривень.

Программа "Гроші" провела рейд по элитным ресторанам столицы в поисках самого дорогого блюда.

Стоимость устрицы составляет от 100 до 800 гривень за штуку. В ресторане LEO плато из устриц обойдется в 4900 гривень.

"Есть люди, которые едят устрицы потому, что это модно, а не потому, что они их любят", - отмечает ресторатор Ольга Насонова.

"Последние полгода устрицы прямо на расхват", - говорит владелец журнала "Завидные невесты" Александр Тучинский.

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Но тренд сезона - королевский камчатский краб. Именно на Камчатке живого деликатеса больше всего и именно оттуда его везут за тысячи километров в Киев. Его обожают украинские гурманы-богачи.

В аквариуме ресторана Catch есть и лобстеры и королевские крабы. Цена краба - почти 4 тысячи гривень за килограмм, но тут его придется покупать целым, а это значительно дороже, ведь вес живого краба - до 3 килограммов.

В сравнении с этим, мангуст, запеченный со сливочным соусом и пармезаном почти за 4800 гривень - дешевая еда.

Это больше, чем зарабатывает большая часть украинцев в месяц. Впрочем, элитных клиентов - в изобилии.

"Я могу себе позволить, и это как мотивация зарабатывать деньги на будущее. Это как дорогая машина и дорогие часы - показатель статуса. Украина - вообще страна понтов", - считает Тучинский. При этом он отмечает, что подобные блюда - это как инвестиция. "Сам я не пойду. Это - инвестиция. Например, если общаешься с девушкой - в будущие отношения, если с партнерами - партнерская история", - говорит он.

На Подоле в ресторане "Охота на овец" журналисты нашли королевского краба за 14,5 тысяч гривень. Правда он не с Камчатки, а из Норвегии.

В японском ресторане Fujiwara Yoshi лобстер обойдется в 1950 гривень, а камчатский краб - подороже: целых 16 тысяч. За эти деньги его и запекут, и сварят, и поджарят, и даже подадут сырым. Здесь признаются, что готовят это блюдо чуть ли не каждый день.

А в ресторане "Велюр" за аналогичного краба просят полторы тысячи долларов. То есть за 3-килограммового камчатского краба, которого везут из России, здесь обойдется в приблизительно 36 тысяч гривень, а за 4-килограммового красавца придется отдать около 48 тыс грн.

В этом же ресторане можно заказать и каспийскую черную икру, которая входит в моду вслед за крабом. Ее здесь предлагают за 6,5 тысяч гривень за 50 граммов.

"Богатые люди, может у них с кризисом и стало меньше денег, но не будут они экономить на этом. Рестораны процветают на сегодняшний день", - заключает Тучинский.