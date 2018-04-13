Трагедия разделенных семей: война на Донбассе заставила людей покидать дома и родных (видео)

Гуманитарных миссий, которые взялись бы гарантировать безопасность жителей Донбасса, ныне просто не существует.

Люди, которые выехали из оккупированного Донбасса из-за своих проукраинских взглядов, ищут возможности посетить родственников, которые покинуть дома не смогли. Сейчас один только визит фактически гарантирует плен. А гуманитарных миссий, которые взялись бы гарантировать безопасность местных, сейчас просто не существует.

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