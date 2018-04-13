Председатель Волынского облсовета обратился к Генконсульству Польши с предложением преодолеть контрабанду на таможне

Для этого Председатель Волынского областного совета Игорь Палица предлагает, в частности, обеспечить совместный доступ к польским таможенным базам, чтобы иметь достоверную информацию относительно товаров, которые ввозят в Украину.

Председатель Волынского областного совета Игорь Палица обратился к Генеральному консулу Республики Польша в Луцке Веславу Мазуру с предложением объединить усилия в борьбе с контрабандой на волынской таможне.

Для этого он предлагает, в частности, обеспечить совместный доступ к польским таможенным базам, чтобы иметь достоверную информацию относительно товаров, которые ввозят в Украину. А также создать совместную группу специалистов из представителей обоих государств, которая будет заниматься преодолением коррупционных схем.

Об этом говорится на сайте Волынской областной рады.

О необходимости разрешения проблемы контрабанды через волынскую таможню Игорь Палица заявил еще во время последнего сессионного заседания. Как известно, в Украину заезжают забитые товарами автомобили, хотя в товарных декларациях – «нули». Следовательно, бюджет недополучает сотни миллионов гривень, которые оседают в карманах коррумпированных таможенников.

«Если государство не борется с контрабандой, то будем бороться мы, область», - отметил Игорь Палица.

О многочисленных злоупотреблениях и контрабанде открыто говорят и сами таможенники. В частности, в эфире ТРК «Аверс» главный государственный инспектор отдела по работе с персоналом Петр Евтушок отметил, что через начальника одного поста за смену проходит 50-250 тысяч долларов от контрабандистов. Руководство таможни давит на подчиненных, провоцируя коррупцию, поэтому многие из них увольняются.

Чтобы эффективно бороться с контрабандой на таможне председатель Волыньсовета обратился к Генеральному консулу Республики Польша в Луцке с предложением объединить усилия, обеспечив общий доступ к польским таможенным базам.

В письме, в частности, говорится о том, что через государственную границу перемещаются товары, которые декларируются на территории Польши и, при этом, никоим образом не фиксируются при пересечении границы с украинской стороны.

«В частности, транспортные средства, наполненные товарами разного рода, перемещаются именно через таможенные пункты пропуска, расположенные на территории Волынской области.

Существует обоснованное подозрение, что происходит это при содействии соответствующих должностных лиц Волынской таможни ГФС, территориальных органов Государственной пограничной службы Украины", - объясняет председатель облсовета.

Нередки случаи декларирования грузов по заведомо заниженной таможенной стоимости импортируемых товаров с целью минимизации уплаты средств ввозной пошлины, налога на добавленную стоимость до общего и специального фондов Государственного бюджета Украины.

Игорь Палица отмечает, что немало транспортных средств, которые ввозят на территорию Украины, растамаживают по упрощенному порядку путем представления недостоверных документов на них.

Происходит это из-за искусственного занижения стоимости самих транспортных средств, увеличения количества дефектов ввезенных автомобилей или неучета существенных требований в отношении экологических стандартов и других норм, которые предоставляют возможность по искусственно заниженным тарифам осуществлять растаможку таких транспортных средств.

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«Однако массовым явлением является ввоз на таможенную территорию Украины в режиме "временного ввоза" транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах, без постановки на учет в Украине. Происходит это путем предъявления документов с признаками подделки никоим образом не проверенных. Автомобили ввозятся с условным полным или частичным освобождением от налогообложения таможенными платежами и без применения мер нетарифного регулирования», - говорится в письме председателя облсовета.

Игорь Палица предлагает повлиять на ситуацию, объединив усилия украинской и польской сторон.

«Одним из возможных путей решения этого негативного явления видим предоставление доступа украинской стороны к информации о загруженности автомобилей из польских таможенных баз. Также, считаем целесообразным создать совместную группу специалистов из представителей обоих государств, будет заниматься изучением затронутых вопросов, поиском путей решения проблемных ситуаций, преодоления коррупционных схем с целью наиболее эффективного наполнения как бюджетов государств-участников внешнеэкономических отношений, так и Европейского сообщества, в целом.

Считаем, что только владея информацией о достоверных количественно-стоимостных характеристиках импортируемых грузов, сравнивая полученную информацию с имеющейся в национальных базах данных таможенных органов, сможем повлиять на поступления налогов, сборов в госбюджет, выведение денежных средств из теневой экономики и привлечение виновных лиц к ответственности. В связи с этим обращаемся к Вам с просьбой посодействовать в решении этой проблемы путем обеспечения доступа к базам данных таможенных органов Республики Польша», - говорится в письме.