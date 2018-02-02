Зарубежные партнеры не должны давить на Украину – Палица

По его мнению, каждый следующий кредит делает Украину еще более зависимой от внешних партнеров.

Кредиты от международных доноров делают Украину полностью зависимой от воли зарубежных партнеров. Об этом в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1» заявил член президиума УКРОПа, председатель Волынского областного совета Игорь Палица.

«Украина уже сидит на игле МВФ, как наркоман. Влиять на решения руководства государства имеет право только его народ. Зарубежные партнеры не должны на нас давить», – отметил Игорь Палица.

По его мнению, каждый последующий кредит делает Украину еще более зависимой от внешних партнеров. Политик привел пример, когда по требованию МВФ украинское правительство повысило цены на газ для населения. Но в итоге властям пришлось выпрашивать у иностранцев очередной кредит для обеспечения субсидиями граждан, не имеющих возможности самостоятельно оплачивать счета по сверхвысоким тарифам.

«Власть подняла цены на газ и требует еще 200 миллиардов грн, за которыми снова идет к МВФ. Однако фонд выдвигает условия: «Теперь отдайте нам свою землю, иначе мы не дадим денег на субсидии», – подчеркнул он.

По убеждению укроповца, МВФ теперь выступает против повышения минимальной зарплаты в Украине, ведь европейцы просто не хотят потерять рынок дешевой рабочей силы.

«Наши люди поехали в Европу, и Европа довольна, ведь даже китайцы уже получают более высокие зарплаты, чем украинцы», – констатировал Игорь Палица.