"У Дронова все руки были в крови": свидетельница рассказала о моменте ДТП в Харькове

Девушка рассказала, что получила сотрясение мозга, растяжение связок шеи и гематомы.

В Киевском районном суде Харькова продолжился допрос свидетелей по делу о смертельном ДТП на Сумской.

Последней свои показания суду озвучила Ирина Рафикова, которая находилась в машине Дронова, передает NewsRoom.

Девушка 1996 года рождения рассказала, что в тот вечер подозреваемый находился в кафе "БарДым". Встретившись около 20:15, пара направилась в кафе Koritza. Непосредственно перед столкновением сидящая на переднем сиденье девушка смотрела в телефон, а потому летящий на нее Lexus увидела боковым зрением. При этом звука сигнала свидетельница не помнит.

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"Это было моментально. Когда мы вышли с машины, сбежалось много людей, мне предоставили медпомощь (в больницу я ехать отказалась) и потом повели на опрос. У Дронова все руки были в крови. Он переживал за людей, спросил у женщины, нужна ли ей помощь", - рассказала Ирина.

Свидетельница также заверила, что не видела, на какой свет стартовал Дронов, однако в момент проезда перекрестка горел зеленый, а водитель двигался "с обычной скоростью". Пассажирка Volkswagen Touareg рассказала, что получила сотрясение мозга, растяжение связок шеи и гематомы (эти факты частично подтверждают фото из соцсетей). При этом Рафикова опровергла, что ее с Дроновым связывали романтические отношения.

"Мы с ним знакомы около полугода. До этого виделись 3-4 раза, были в парке и в кафе. С момента последней встречи прошло около месяца, я дни не считала", - рассказала девушка.

Адвокат Елены Зайцевой Юлия Козырь отметила, что Рафикова стала единственной, кто поменял свои показания. Этот же факт отметил и представитель прокуратуры, который пообещал детально проанализировать показания девушки на стадии дебатов. Следующее заседание состоится 17 апреля.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на пересечении улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого находился 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, шестеро получили травмы различной степени тяжести. Позже еще один человек скончался в больнице.

Суд взял под стражу Зайцеву и Дронова на время проведения расследования по делу. 2 февраля 2018 года уголовное производство было передано в суд.