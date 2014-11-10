Турция пообещала помочь Украине защитить крымских татар

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Президент подчеркнул, что нельзя делать пауз в двустороннем сотрудничестве. Собеседники договорились, что следующее заседание Стратегического совета пройдет в Киеве в начале следующего года при участии президента Украины и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Министр иностранных дел Турции заявил, что его страна поддерживает Мирный план президента Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. «Хочу подтвердить нашу полную поддержку территориальной целостности Украины. Мы никогда не признаем незаконную аннексию Крыма», - подчеркнул турецкий министр.

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Глава государства поблагодарил Турцию за поддержку территориальной целостности Украины и отметил важность позиции Турции на международной арене, в частности, в международных организациях. "Дело, над которым мы работаем, - это стратегия, которая должна реинтегрировать оккупированные территории, включительно с созданием зоны свободной торговли, проведением местных выборов. Мы ищем поддержки этой стратегии среди других международных партнеров", - подчеркнул президент Украины.

Порошенко призвал усилить сотрудничество для защиты прав крымскотатарского народа. Он напомнил, что лидерам крымских татар Мустафе Джемилеву и Рефату Чубарову все еще запрещен въезд в Крым. Президент выразил надежду, что Турция поддержит международную позицию относительно реагирования на нарушение Россией своих международных обязательств в области прав человека.

Со своей стороны, глава МИД Турции поблагодарил президента Украины за поддержку крымских татар. Он также сообщил о готовности Турции стать участником конференции доноров и инвесторов для Украины, которая состоится в начале следующего года.