Сегодня празднуют Всемирный день молодежи

Молодые людив возрасте от 14 до 35 лет сегодня отмечают Всемирный день молодежи. 30% из них живет в селах и 70% - в городах.

В этом году украинские девушки и парни поразили своим равнодушием к парламентским выборам - только 35% всего молодого населения Украины выполнило свой гражданский долг.

Читайте такжеВ Украине наконец-то формируется единая нация - социолог

Чем нынешние юноши и девушки отличаются от своих сверстников, которые взрослели в 90-х, и может ли современная молодежь стать надеждой страны - смотрите в специальном репортаже.