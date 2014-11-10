Сегодня празднуют Всемирный день молодежи
13:24, 10 ноября 2014Общество
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30% молодежи живет в селах, а 70% - в городах.
Сегодня празднует молодежь всего мира / Фото УНИАН
Молодые людив возрасте от 14 до 35 лет сегодня отмечают Всемирный день молодежи. 30% из них живет в селах и 70% - в городах.
В этом году украинские девушки и парни поразили своим равнодушием к парламентским выборам - только 35% всего молодого населения Украины выполнило свой гражданский долг.
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Чем нынешние юноши и девушки отличаются от своих сверстников, которые взрослели в 90-х, и может ли современная молодежь стать надеждой страны - смотрите в специальном репортаже.
Сегодня отмечают Всемирный день молодежи
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