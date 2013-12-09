Молодые украинцы на Евромайданах в мороз пишут новую историю Европы - Баррозу

Президент Европейской Комиссии Жозе Мануэль Баррозу высоко оценил стойкость молодых участников Евромайданов, заявив, что они пишут новую историю Европы и подтверждают важность европейских ценностей.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Баррозу заявил в Милане, посещая место будущей мировой выставки Expo-2015, сообщила журналистам Пресс-секретарь Еврокомиссии Пиа Ахренкилде-Хансен.

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"Это показывает, насколько важны европейские ценности. Только посмотрите на Украину. Эти молодые люди на улицах Украины при минусовых температурах пишут новую историю Европы", - процитировала заявление Баррозу пресс-секретарь.

Как сообщал УНИАН, Баррозу имел в воскресенье телефонный разговор с президентом Украины Виктором Януковичем и было решено, что во вторник-среду Киев посетит Верховный представитель ЕС по вопросам внешней безопасности и политики безопасности Кэтрин Эштон для поиска путей выхода из политического кризиса, возникшего в Украине.