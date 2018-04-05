Чиновник "Укртрансбезопасности" задержан за взятку в 38 тысяч долларов

За каждый оформленный документ чиновник получал от 100 до 500 долларов США при официальной стоимости бланка в 49 гривень.

Сотрудники СБУ задержали чиновника "Укртрансбезопасности", который требовал от предпринимателя 38 тысяч долларов взятки.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

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"Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой во взаимодействии с управлением предотвращения коррупции Мининфраструктуры блокировали системный механизм вымогательства денег чиновником Департамента административных услуг Государственной службы по безопасности на транспорте", - говорится в сообщении.

"Правоохранители установили, что чиновник "Укртрансбезопасности" требовал от предпринимателя 38 тысяч долларов США за выдачу разрешений на международные грузовые перевозки, мотивируя это "дефицитом" соответствующих бланков", - рассказали в СБУ.

Отмечается, что за каждый оформленный документ чиновник получал от 100 до 500 долларов США при официальной стоимости бланка в 49 гривень.

"Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника в одном из столичных развлекательных заведений во время получения очередной части взятки в размере 4,6 тысячи американских долларов", - сообщили в СБУ.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.