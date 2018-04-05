Квалификация старого подозрения Бубенчику является недостаточно обоснованной – прокурор

Прокурор отказалась уточнять, какая квалификация будет в новом подозрении, которуе планируют сегодня вручить Бубенчику.

Заместитель генерального прокурора Анжела Стрижевская заявляет, что квалификация старого подозрения активиста Евромайдана Ивану Бубенчику является недостаточно обоснованной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на брифинге.

«Изучив материалы уголовного дела, пришла к выводу, что квалификация, которая была указана в предыдущем подозрении, по мнению Генеральной прокуратуры, не является достаточно обоснованной», - заявила она.

При этом Стрижевская отказалась уточнять, какая квалификация будет в новом подозрении, которое планируют вручить Бубенчику сегодня.

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На вопрос, какую меру пресечения будет просить прокуратура после вручения нового подозрения, Стрижевская отметила: «Сейчас этот вопрос не стоит».

На вопрос, будут ли применены санкции к прокурорам за необоснованность квалификации в старом подозрении, замгенпрокурора ответила: «Не ошибается тот, кто не работает, а Департамент спецрасследований работает, как муравьи. И то, что есть какой-то прогресс в делах Майдана, любой прогресс, то это только благодаря Департаменту специальных расследований, и в том числе Горбатюку».

Как сообщал УНИАН, сегодня прокуратура отозвала ходатайство об аресте Ивана Бубенчика. На 17.00 активиста пригласили в Департамент специальных расследований ГПУ для вручения нового подозрения.

4 апреля Гепрокурор Юрий Луценко заявил, что принял решение изменить группу прокуроров, которые занимаются делом активиста Майдана Ивана Бубенчика. По его мнению, прокуроры неправильно квалифицировали действия активиста.