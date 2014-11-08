Милицию Донецкой области возглавил милиционер из Севастополя

Личному составу областной милиции его представил начальник департамента уголовной милиции МВД Украины Василий Паскаль. Он отметил, что после того, как Крым был оккупирован, Аброськин остался верен присяге и не предал Украину. Сначала он работал в департаменте уголовного розыска, а затем боролся с террористами в Донецкой области. С 9 мая по начало июня Аброськин находился в Мариуполе.

Об этом пишет 0629.com.ua.

В зале также присутствовали бойцы батальона "Азов" и городской голова Юрий Хотлубей.

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Экс-начальник милиции области Константин Пожидаев покинул свой пост по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.