Милицию Донецкой области возглавил милиционер из Севастополя
Сегодня в Мариуполе представили нового главу милиции Донецкой области. Им стал бывший начальник уголовной милиции Севастополя Вячеслав Аброськин.
Личному составу областной милиции его представил начальник департамента уголовной милиции МВД Украины Василий Паскаль. Он отметил, что после того, как Крым был оккупирован, Аброськин остался верен присяге и не предал Украину. Сначала он работал в департаменте уголовного розыска, а затем боролся с террористами в Донецкой области. С 9 мая по начало июня Аброськин находился в Мариуполе.
Об этом пишет 0629.com.ua.
В зале также присутствовали бойцы батальона "Азов" и городской голова Юрий Хотлубей.
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