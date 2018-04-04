В Украине появится новый профессиональный праздник

Глава государства отметил высокое доверие украинского народа к Нацполиции Украины.

День полиции в Украине будет отмечаться 4 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время вручения сертификатов водного и автомобильного транспорта Национальной полиции Украины на Киевском речном вокзале.

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«Три года назад мы приняли очень непростое, но очень ответственное решение начать глобальные изменения в правоохранительной системе. Качественный переход к новым правоохранительным органам, сказать окончательное "прощай" милиции советского стиля и сформировать новую украинскую полицию, которая будет иметь и имеет главное - высокое доверие украинского народа», - заявил глава государства.

«Я сегодня подписал указ о введении 4 июля нового профессионального праздника - Дня полиции Украины», - добавил Порошенко.

Он отметил, что это не перенос с 4 августа на 4 июля Дня полиции в Украине.

«Это не перенос, а основание, так же, как мы с вами основали новую полицию», - отметил президент.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о праздновании Дня Национальной полиции Украины 4 августа.

«Учитывая значение и роль Национальной полиции Украины в выполнении задач по охране прав и свобод человека, противодействию преступности, поддержанию публичной безопасности и порядка, постановляю: установить в Украине праздник - День Национальной полиции Украины, который отмечать ежегодно 4 августа - в день подписания президентом Украины Закона Украины «О Национальной полиции», - говорится в документе.