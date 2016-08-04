В Украине впервые отмечают День Национальной полиции

Президент Петр Порошенко 10 декабря 2015 года подписал указ о праздновании Дня Национальной полиции.

Читайте такжеСоветник Порошенко показал новую форму бойцов ВСУ (фото)

"Начиная с 2016 года, этот праздник будет отмечаться 4 августа — в день подписания президентом Закона Украины "О Национальную полицию". При этом, День милиции больше в Украине отмечаться не будет", - говорится в тексте указа.

"Наша полиция – символ необратимых перемен в Украине! С праздником вас, правоохранители!" – поздравил полицейских президент Петр Порошенко.

"Поздравляю украинских полицейских с Днем Национальной полиции Украины! Вы всегда на страже справедливости и безопасности украинских граждан. Сегодня Национальная полиция функционирует уже более чем в 32 городах и я считаю, что это безусловный успех на пути к уничтожению старой и коррумпированной системы", - написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Facebook.