"Прощай, торговые точки": ночью на Андреевском спуске в Киеве снесли МАФы (фоторепортаж)

Месяц назад в КГГА заявляли, что на Андреевском спуске в Киеве останутся только продавцы, которые работают законно.

Ночью на Андреевском спуске в Киеве демонтировали торговые киоски.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пользователь Мартин Брест. «Усе. Прощай, торговые точки на Андреевском», – написал он, добавив фотографии процесса сноса.

На фото можно увидеть, как представители коммунальных служб с помощью спецтехники убирают незаконные постройки в районе Андреевской церкви.

Месяц назад в КГГА заявляли, что на легендарном Андреевском спуске в Киеве останутся только продавцы, которые работают законно.

При этом, по словам замглавы Киевской администрации Алексея Резникова, власть предложила торговцам сувениров альтернативные места на Андреевском спуске – на Аллее художников.