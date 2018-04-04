"Прощай, торговые точки": ночью на Андреевском спуске в Киеве снесли МАФы (фоторепортаж)
10:05, 04 апреля 2018Общество
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Месяц назад в КГГА заявляли, что на Андреевском спуске в Киеве останутся только продавцы, которые работают законно.
Коммунальщики демонтировали киоски / фото Мартин Брест, Facebook
Ночью на Андреевском спуске в Киеве демонтировали торговые киоски.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил пользователь Мартин Брест. «Усе. Прощай, торговые точки на Андреевском», – написал он, добавив фотографии процесса сноса.
На фото можно увидеть, как представители коммунальных служб с помощью спецтехники убирают незаконные постройки в районе Андреевской церкви.
фото Мартин Брест, Facebook
Месяц назад в КГГА заявляли, что на легендарном Андреевском спуске в Киеве останутся только продавцы, которые работают законно.
При этом, по словам замглавы Киевской администрации Алексея Резникова, власть предложила торговцам сувениров альтернативные места на Андреевском спуске – на Аллее художников.
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