На Харьковщине 45-тысячный город полностью остался без воды (видео)

Коммунальщики работают круглосуточно, но труба находится в таком состоянии, что постоянно разрушается.

На Харьковщине весь город Лозовая остался без воды из-за полного разрушения коллектора и перегрузки канализации: коммунальщики были вынуждены отключить водоснабжение в домах.

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Две недели отключения были временными, но на этих выходных коллектор обвалился окончательно, сообщает ТСН. Таким образом, 45 тыс. жителей города теперь вынуждены экономить привозную воду и не знают, когда вода вернется в их краны.

За две недели произошло всего 12 обвалов коллектора. Коммунальщики работают круглосуточно, но труба находится в таком состоянии, что постоянно разрушается.

Чиновники признаются, что думали, будто коллекторная труба выдержит. Коммунальщики обещают, что вода появится сегодня, 2 апреля. Но никаких гарантий, что аварии не повторятся на других участках, нет. Почти 2,5 км коллектора полностью разрушены, а на ремонт нужно более 10 млн грн.