Оккупанты вывезли из Крыма в Россию 38 картин Айвазовского

Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на так называемую министра культуры Крыма Арину Новосельскую.

"Тридцать восемь работ Айвазовского отправлены 11 июля со всеми охранными обязательствами и страховкой в Москву в Третьяковскую галерею ", - цитирует Новосельскую агентство.

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Напомним, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 22-24 мая находился во временно оккупированном Крыму. В частности, в Феодосии он посетил музей Ивана Айвазовского.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав «референдум» по его самоопределению.

Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% принявших участие в голосовании, высказались за присоединение Крыма к России. 18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.