Украина отреагировала на вывоз в Москву картин Айвазовского из оккупированного Крыма

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Минкультуры.

«Из-за грубого нарушения РФ всех норм международного законодательства, включая вытекающие из оккупации ею части территории Украины, наше государство лишено возможности какого-либо контроля за сохранностью культурных ценностей на временно оккупированных территориях, особенно тех, которые являются составной государственной части музейного фонда Украины», - отметили в министерстве.

«Мы еще раз подчеркиваем, что, согласно статье 5 Гаагской конвенции 1954 года, страна-оккупант должна прилагать усилия для обеспечения охраны и сохранения культурных ценностей территории, которую оккупирует», - подчеркивается в заявлении.

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Поэтому, заявили в Минкульте, «Украина призывает широкое международное общество, соответствующие ведомства иностранных государств и стран - членов международных организаций приостановить сотрудничество с российскими учреждениями в сфере культуры, если таким российским учреждениям передаются движимые культурные ценности, которые незаконно вывозятся с территории АР Крым и г. Севастополя, а также приостановить проведение иностранных выставок в таких российских музеях и выставок экспонатов российских музеев за рубежом».

Как сообщалось, российские оккупанты вывезли из Крыма в Москву 38 картин мариниста Ивана Айвазовского.

По словам «министра культуры» Крыма Арины Новосельской, картины Айвазовского отправлены в Третьяковскую галерею на всероссийскую выставку.