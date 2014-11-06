Провайдерам телерадиовещания упростили лицензирование

Согласно сообщению, одним из нововведений, предусмотренных изменениями в положение о порядке выдачи лицензии провайдерам, является отказ от обязательства подавать в Нацсовет копии заключенных договоров с правообладателями.

«Взамен предложено подавать к регуляторному органу справку за подписью провайдера программной услуги с перечнем таких договоров», - сказано в сообщении.

Также новой редакцией документа предусмотрено предоставлять перечень программ для ретрансляции в качестве дополнительной информации.

Читайте такжеНацсовет по ТВ сократил количество бесплатных каналовВ целом, лицензия будет содержать информацию об универсальной программной услуге с указанием каналов, общего количества программ для ретрансляции и количества украинских каналов.

В дальнейшем документ будет направлен на регистрацию в Министерство юстиции.

Как сообщал УНИАН, в начале июля Нацсовет по телерадиовещанию сменил состав правления. Так, 4 июля Верховная Рада Украины назначила членами Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Олега Черныша, Александра Ильяшенко, Ольгу Герасимьюк и Екатерину Котенко. 7 июля президент Украины Петр Порошенко назначил членами Нацсовета Юрия Артеменко, Севрюкова Владислава и Григория Шверка.

Председателем Нацсовета был избран Юрий Артеменко.

Справка УНИАН. Нацсовет по телерадиовещанию является конституционным, постоянно действующим коллегиальным органом, целью деятельности которого является надзор за соблюдением законов Украины в сфере телерадиовещания, а также осуществление регуляторных полномочий, предусмотренных этими законами.

Национальный совет состоит из восьми человек, из которых четыре члена назначаются Верховной Радой Украины и четыре - президентом Украины.