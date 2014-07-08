Нацсовет по вопросам телерадиовещания возглавил Юрий Артеменко

11:39, 08 июля 2014
Политика
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Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания избрал своим председателем Юрия Артеменко, накануне назначенного членом регулятора по квоте президента, сообщается на официальном сайте совета.

Нацрада з питань телерадіомовлення отримала нового голову / УНІАН

Первым заместителем председателя Нацсовета избрана Ольга Герасимьюк, заместителем председателя - Григорий Шверк, ответственным секретарем - Екатерина Котенко.

Накануне президент Украины Петр Порошенко провел встречу с новоназначенными членами регуляторного органа, на которой озвучил главную задачу деятельности Национального совета – защиту украинского информационного пространства.

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Кроме того, Порошенко отметил, что в настоящее время важно разработать программы специального информационного вещания для Донбасса. По его словам, нельзя допустить искажения фактов в информировании о событиях в Луганской и Донецкой областях.

Согласно законодательству, в состав Нацсовета входит 8 членов.

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