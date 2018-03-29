Львов готовится к Пасхе: под открытым небом установили писанки (видео)
18:25, 29 марта 2018Общество
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Гипсовые макеты расписывали известные львовские художники, а также дети из художественных школ.
Львів готується до Великодня. Просто неба у середмісті вже встановили писанки
Во Львове под открытым небом в туристическом центре уже установили писанки.
Об этом говорится в сюжете ТСН. Это - авторские работы, высота в большинстве полметра. Но есть и семь метровых писанок. Гипсовые макеты расписывали известные львовские художники, а также дети из художественных школ.
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Рисовали цветы, традиционные орнаменты, создавали из ниток и ткани. Горожане и туристы признались, что эта уличная галерея создает им праздничное настроение.
Ранее в зоопарке Лондона устроили пасхальные развлечения.
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Новость в сюжете: Пасха 2018