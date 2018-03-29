Львов готовится к Пасхе: под открытым небом установили писанки (видео)

Гипсовые макеты расписывали известные львовские художники, а также дети из художественных школ.

Во Львове под открытым небом в туристическом центре уже установили писанки.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Это - авторские работы, высота в большинстве полметра. Но есть и семь метровых писанок. Гипсовые макеты расписывали известные львовские художники, а также дети из художественных школ.

Читайте такжеУкраинцев в апреле ждут два дополнительных выходных - один придется отработать

Рисовали цветы, традиционные орнаменты, создавали из ниток и ткани. Горожане и туристы признались, что эта уличная галерея создает им праздничное настроение.

Ранее в зоопарке Лондона устроили пасхальные развлечения.