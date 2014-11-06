Нацсовет по ТВ сократил количество бесплатных каналов

Это решение Нацсовет принял сегодня на заседании.

За отмену этого решения выступили провайдеры услуги, медиа-группа "1+1", а также профильные ассоциации.

Читайте такжеВ Украине могут запретить еще большее количество российских фильмовРяд каналов, принадлежащих крупным медиа группам выпали из пакета. В частности, "НЛО" и "Индиго" Медиа Группы Украина, "2+2" медиагруппы 1+1 медиа, а также К2, "Мега", "Пиксель", ZOOM и "Enter-фільм" медиа группы "Интер".

Многие участники рынка оценивают решение о сокращении УПУ положительно, аргументируя это необходимостью рыночной конкуренции за вход в кабельные сети.