Нацсовет по ТВ сократил количество бесплатных каналов
12:41, 06 ноября 2014Общество
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Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины отменил решение об обязательном внесении в перечень универсальной программной услуги (УПУ) эфирных цифровых телеканалов.
Многие участники рынка оценивают решение о сокращении УПУ положительно / slon.ru
Это решение Нацсовет принял сегодня на заседании.
За отмену этого решения выступили провайдеры услуги, медиа-группа "1+1", а также профильные ассоциации.
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Многие участники рынка оценивают решение о сокращении УПУ положительно, аргументируя это необходимостью рыночной конкуренции за вход в кабельные сети.
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