В Киеве на взятке погорел заместитель начальника райотдела налоговой милиции
Цена вопроса - 30 тысяч долларов
Сотрудники Службы безопасности Украины и Управления по борьбе с организованной преступностью Главного управления МВД Украины в городе Киеве, а также подразделения внутренней безопасности налоговой милиции вчера во время получения взятки в сумме 30 тыс. долларов США задержали первого заместителя начальника одного из райотделов налоговой милиции столицы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщила начальник пресс-службы СБУ Марина ОСТАПЕНКО.
По ее словам, установлено, что 27-летний страж порядка, используя служебное положение, требовал деньги у представителей коммерческих структур, запугивая их привлечением к криминальной ответственности и созданием препятствий в бизнесе в случае отказа платить «откупной».
Должностное лицо было задержано во время получения денег в частном автомобиле.
Прокуратура Киева возбудила уголовное дело согласно ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.