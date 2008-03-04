В Киеве на взятке погорел заместитель начальника райотдела налоговой милиции

Сотрудники Службы безопасности Украины и Управления по борьбе с организованной преступностью Главного управления МВД Украины в городе Киеве, а также подразделения внутренней безопасности налоговой милиции вчера во время получения взятки в сумме 30 тыс. долларов США задержали первого заместителя начальника одного из райотделов налоговой милиции столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщила начальник пресс-службы СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

По ее словам, установлено, что 27-летний страж порядка, используя служебное положение, требовал деньги у представителей коммерческих структур, запугивая их привлечением к криминальной ответственности и созданием препятствий в бизнесе в случае отказа платить «откупной».

Должностное лицо было задержано во время получения денег в частном автомобиле.

Прокуратура Киева возбудила уголовное дело согласно ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.