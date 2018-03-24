Минобороны наказало виновных в трагическом пожаре на полигоне "Широкий лан"

В ведомстве сообщили о результатах проведенного расследования относительно пожара на полигоне.

В Министерстве обороны Украины сообщили о привлечении к ответственности ряда должностных лиц за пожар на полигоне «Широкий лан» в Николаевской области, в результате которой погиб военный и еще семеро получили ожоги.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на Главное управление разведки.

«По итогам назначенного и проведенного расследования по ситуации, сложившейся в межвидовом центре подготовки воинских частей и подразделений на полигоне «Широкий лан», решением министра обороны Украины привлечен к ответственности ряд должностных лиц», - отметил спикер.

Как сообщал УНИАН, в ночь на вторник, 13 марта, на общевойсковом полигоне в Николаевской области в результате нарушения правил безопасности при использовании печи в ночное время произошел пожар, в результате которого сгорела одна палатка в палаточном городке. В результате пожара один военнослужащий погиб и семеро получили ожоги различной степени тяжести.

Согласно предварительной информации, пожар на полигоне «Широкий лан» в Николаевской области, в результате которой погиб военный и еще семеро получили ожоги, произошел из-за того, что военный нарушил правила безопасности и «плеснул жидкость на печь».