На Житомирщине задержали руководителя сектора миграционной службы, которая "торговала" биометрическими паспортами (фото)

В общем, эта женщина за каждый официально проплаченный биометрический паспорт установила свой дополнительный «тариф» - 1000 грн.

На Житомирщине правоохранители задержали на взятке руководителя районного сектора миграционной службы, которая «торговала» биометрическими заграничными паспортами.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, сегодня работники прокуратуры Житомирской области совместно с Управлением защиты экономики и Главным управлением Нацполиции в области во время проведения негласных следственных действий задокументировали факт получения начальником Бердичевского районного сектора управления миграционной службы в области очередной части неправомерной выгоды на сумму 3,5 тыс. грн.

Правоохранители задержали чиновницу сегодня утром, около 10.00, непосредственно в служебном кабинете государственного учреждения в Бердичеве.

Это - вторая часть взятки, которую 38-летняя женщина требовала от местной жительницы за ускорение и беспрепятственную выдачу заграничных биометрических паспортов для нее и ее родственников.

Получение первой части взятки этой сотрудницей миграционной службы правоохранители зафиксировали в минувшую пятницу, 16 марта.

«В общем, эта женщина за каждый официально проплаченный биометрический паспорт установила свой дополнительный «тариф» - 1000 грн. Как долго она брала взятки и сколько их получила в общем, сейчас устанавливают», - рассказали УНИАН в прокуратуре.

Решается вопрос об избрании в отношении женщины меры пресечения и отстранения от должности.

Досудебное расследование в уголовном производстве под процессуальным руководством прокуратуры Житомирщины проводит следственное управление Главного управления Нацполиции в области.