На Житомирщине задержали руководителя сектора миграционной службы, которая "торговала" биометрическими паспортами (фото)
На Житомирщине правоохранители задержали на взятке руководителя районного сектора миграционной службы, которая «торговала» биометрическими заграничными паспортами.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.
Как отмечается в сообщении, сегодня работники прокуратуры Житомирской области совместно с Управлением защиты экономики и Главным управлением Нацполиции в области во время проведения негласных следственных действий задокументировали факт получения начальником Бердичевского районного сектора управления миграционной службы в области очередной части неправомерной выгоды на сумму 3,5 тыс. грн.
Правоохранители задержали чиновницу сегодня утром, около 10.00, непосредственно в служебном кабинете государственного учреждения в Бердичеве.
Это - вторая часть взятки, которую 38-летняя женщина требовала от местной жительницы за ускорение и беспрепятственную выдачу заграничных биометрических паспортов для нее и ее родственников.
Получение первой части взятки этой сотрудницей миграционной службы правоохранители зафиксировали в минувшую пятницу, 16 марта.
«В общем, эта женщина за каждый официально проплаченный биометрический паспорт установила свой дополнительный «тариф» - 1000 грн. Как долго она брала взятки и сколько их получила в общем, сейчас устанавливают», - рассказали УНИАН в прокуратуре.
Решается вопрос об избрании в отношении женщины меры пресечения и отстранения от должности.
Досудебное расследование в уголовном производстве под процессуальным руководством прокуратуры Житомирщины проводит следственное управление Главного управления Нацполиции в области.