В Крыму горел российский военный корабль, судно тушили три пожарных катера

Об этом сообщают РИА Новости.

Ранее о пожаре на БПК "Керчь", находящемся на плановом ремонте и пришвартованном у 12-го причала севастопольской бухты, сообщал источник в силовых структурах Севастополя. По его данным, огонь охватил 80 квадратных метров площади, с помощью трех противопожарных катеров он локализован.

"В 06.35 мск возгорание было локализовано. В результате происшествия никто из военнослужащих и гражданского персонала завода не пострадал", — говорится в сообщении Минобороны РФ.

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